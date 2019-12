Eisvögel St. Veit haben den Reinerlös des dritten karitativen Adventmarktes an Herzschlag Kärnten und die St. Veiter Kindergärten mit Integrationsgruppen übergeben.



ST. VEIT. Beim dritten karitativen Adventmarkt des Vereins St. Veiter Eisvögel entstand aus dem Reinerlös dieser Tagesveranstaltung eine Gesamt-Spendensumme von 2.166,42 Euro. Diese wurde gerecht geteilt: An Birgit Morelli von der Organisation Special Olympics Herzschlag Kärnten wurden vom Verein zur Unterstützung der Athleten bei den Wintergames in Villach 1.083,21 Euro übergeben. Den gleichen Betrag erhielt der St. Veiter Vizebürgermeister Martin Kulmer, stellvertretend für die St. Veiter Kindergärten, welche mit Integrationsgruppen arbeiten.