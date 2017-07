Der Floh im Ohr, Seniorenbundfahrt nach Friesach

21.07.2017, 23:45 Uhr

Die tolle Verwechslungskomödie von Georges Feydeau begeisterte die Mitfahrer, zumal auch noch das Wetter, trotz vorhergehender Regengüsse, bei der Aufführung trocken blieb, ja es sogar sternenklar war! Vom ersten Satz an begann das Lachen der Zuseher.In dieser Verwechslungskomödie, bei der Wilfried Popek in einer Doppelrolle, als Direktor Victor-Emmanuel Chandebise und als der nie ganz nüchterne Hausdiener Poche, eines zwielichtigen Etablissement glänzte.Als die Direktorsfrau Raymonde (Christina Natascha Kogler) irrtümlich Hosenträger ihres Mannes zugestellt bekommt, will diese ihren „untreuen Gatten“ mit einem von ihrer Freundin geschriebenen Liebesbrief überführen, in den sie diesen ins Etablissement „Hotel zum galanten Kätzchen“ zu einem Stelldichein einlädt. Leicht bekleidet findet sie dort nicht ihren Mann, sondern ihren Verehrer Tournel (Arnold Dörfler).Mehr in der nächsten Murtaler Zeitung