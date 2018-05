Der "Zauberer Zuzu" begeistert Kärntner Schüler fürs Lesen

01.05.2018, 12:00 Uhr

Der Straßbuger Volksschullehrer Horst Zuschin "verführt" Kinder in Kärnten und der Steiermark zum Lesen. Sein Rezept: die Zauberei.

STRASSBURG. Der Straßburger Volksschullehrer, Horst Zuschin, weiß wie man die Aufmerksamkeit von Kindern erlangt: "Man muss heute drei Salti schlagen, damit sie wirklich zuhören", meint er. Darauf allerdings verzichtet Zuschin und setzt stattdessen echte Zauberei ein.Als "Magic Zuze" tourt er seit 15 Jahren durch Volksschulen in Kärnten und der Steiermark und "verführt Kinder zum Lesen", wie er selbst sagt. Mit dabei hat er stets ein Zauberbuch - verfasst von seiner Ehefrau Elisabeth und illustriert von seiner Mutter Hildegard. Bis zu 500 Kinder begeistert er mit seiner Show an einem Vormittag; bis zu 100 hängen ihm bei einer Vorstellung an den Lippen.

"Lesen macht Sinn"

Erlebnis mit Zauberer

Der Erfolg gibt Zuschin recht. "Auch die Lehrer sind begeistert, wie aufmerksam die Kinder der Vorstellung folgen", ist er stolz. Der Trick klingt einfach: "Die Kinder wollen zaubern lernen", sagt der Magier, "dafür müssen sie aber lesen."Am Ende der Vorstellung verbinden sie das "zauberhafte Erlebnis mit dem Buch", sagt Zuschin. Und noch viel mehr: Als Abschluss bringt Zuschin seinen Zuschauern einen Zaubertrick bei. Im Buch gibt es außerdem ein Zusatzheft, mit zwölf Zaubertricks. "Kinder wollen sie alle beherrschen, deshalb greifen sie gerne zum Buch", weiß Zuschin. Der Lerneffekt: "Sie erleben, wie wertvoll das Lesen ist."Entdeckt hat Zuschin seine Begeisterung für die Magie als ein Zauberer an seiner Schule zu Gast war. "Er fand keinen Zugang zu den Kindern", erinnert sich der Pädagoge. Also dachte er sich: "Die Zauberei muss ja erlernbar sein."Gesagt, getan. Zuschin brachte sich Tricks bei, ist mittlerweile bei einem Zauberklub und macht auch regelmäßig Fortbildungen. Die nötige Fingerfertigkeit und das schauspielerische Talent brachte er bereits mit."Das ist mein Baby", schwärmt Zuschin von seiner "Nebentätigkeit" als Zauberer. Einmal pro Woche ist er in einer Schule zu Gast und motiviert Kinder dazu, Bücher in die Hand zu nehmen und sie zu lesen. "Ich kann bei den Shows mein pädagogisches Know-how hineinlegen."Mit der Show alleine ist es aber nicht getan. "Wir haben eine pädagogische Mappe erstellt", erzählt Zuschin. Damit werden die Schüler im Vorfeld auf die Zauber-Show Fächer übergreifend neugierig gemacht, in den Wochen danach gibt es einer Aufarbeitung im Unterricht. Damit bleibt der Lerneffekt für die Schüler wirksam.