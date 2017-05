Frauenstein: Großer Spielplatz für die Kinder

10.05.2017, 06:35 Uhr

In Obermühlbach hat die Gemeinde Frauenstein einen Spielplatz um 40.000 Euro errichtet.

OBERMÜHLBACH. Schaukeln, Nestschaukel, Slackline, Kletterwand, Reckstangen und ein großes Klettergerüst stehen seit Kurzem beim Sportplatz Obermühlbach."Es gibt derzeit keinen ähnlichen Spielplatz in der Gemeinde", spricht Bürgermeister Harald Jannach von einem Vorzeigespielplatz. Vor allem das Klettergerüst sei im Bezirk St. Veit sicher einmalig: "Es sieht sehr spektakulär aus und wird jetzt schon von den Kindern sehr gut angenommen", sagt der Bürgermeister. Über die "Haltbarkeit" der Spielgeräte braucht man sich auch keine Sorgen zu machen: Das Akazienholz hat eine Bestandsdauer von mindestens 30 Jahren.

Sehr beliebt

40.000 Euro kostete der Spielplatz

Kinder bewegen sich

Offizielle Einweihung des neuen Spielplatzes

"Nicht nur im Ort ist der Spielplatz jetzt schon beliebt, auch Eltern aus St. Veit spazieren mit ihren Kindern nach Obermühlbach. Ein schöner Ausflug", findet Jannach. Zusätzliches Plus: Im Rüsthaus der FF Obermühlbach ist das öffentliche WC, das täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet hat.In Obermühlbach wurden 800.000 Euro in die Sanierung der Volksschule gesteckt. Im Zuge dessen wurde das Dachgeschoß ausgebaut, Geräteraum und Lift angebaut, die Klassenräume adaptiert. "Die Schule ist aufstrebend", erzählt Jannach, dass im Zuge des Umbaues die Idee eines Spielplatzes geboren wurde. 40.000 Euro hat die Gemeinde in die Errichtung investiert. "Ein Sonnensegel, Sitzgarnitur und die Sanierung des Sportplatzes folgen", versichert Jannach.Volksschul-Direktorin Silvia Torta erzählt, dass der neue Spielplatz manchmal sogar Bestandteil der Turnstunden ist. "Auch in den Pausen dürfen die Kinder die Spielgeräte benutzen. Wir sind über jede Initiative, die die Kinder zu Bewegung animiert, dankbar", sagt Torta.Freude mit dem neuen Angebot hat auch Sabine Urbanz, Leiterin der schulischen Nachmittagsbetreuung. Sie betreut in den Räumen des Volksschulgebäudes 27 Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. "Bei Schönwetter sind die Kinder immer im Freien. Sie haben nun noch mehr Möglichkeiten, sich zu entfalten", sagt Urbanz. Vor allem das große Klettergerüst sei für die Verbesserung der Feinmotorik ideal.Am 24. Mai erfolgt im Rahmen der Eröffnungsfeier des sanierten Schulgebäudes auch die offizielle Einweihung des neuen Spielplatzes.