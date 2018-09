Landjugend Frauenstein lief für den guten Zweck

17.09.2018, 09:10 Uhr

Bei den Tatort-Jugend-Projekten waren die LJ Frauenstein und die LJ Guttaring kärntenweit vorne dabei. Auch zahlreiche andere St. Veiter Ortsgruppen haben sich in ihren Gemeinden engagiert.

FRAUENSTEIN, GUTTARING. In diesem Jahr haben sich 26 Landjugend-Ortsgruppen aus ganz Kärnten für ihre Gemeinde und ihre Gemeinschaft eingesetzt und haben das ganze Jahr und vor allem am Schwerpunktwochenende von 31. August bis 2. September Beeindruckendes geleistet! Im Rahmen von Tat.Ort Jugend setzen Orts- und Bezirksgruppen gemeinnützige Projekte vor Ort um und weisen damit auf ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten hin.

Überraschungsprojekt in Straßburg

LJ Frauenstein auf Platz 1

Weitere St. Veiter Projekte



Drei Ortsgruppen ließen sich überraschen und bekamen am Freitagabend von Bürgermeistern und Landesvorstand eine Aufgabenstellung, von der sie zuvor nichts gewusst haben. Neben den Landjugendgruppen Himmelberg und Glanegg war auch die Landjugend Straßburg dabei. Diese gestaltete den Zugangsbereich zum Naherholungsgebiet „Peterbründl“ neu.Andere Landjugendgruppen wählten ihr Projekt selbst oder setzten sich selbst mit ihrer Gemeinde zusammen. Der Abschluss der Projekte fand am 6. September im Bildungshaus Schloss Krastowitz statt. Die Projekte wurden vor einer externen Jury präsentiert und ausgezeichnet. Die besten 5 Projekte vertreten die Landjugend Kärnten beim Bundes-Projektwettbewerb „Best Of“ am 24. November in Salzburg. Darunter befinden sich auch zwei St. Veiter Landjugendgruppen.Die LJ Frauenstein konnte mit ihrem Charity-Projekt "Jeder Kilometer zählt" die Gesamtwertung gewinnen. Beim Projekt sammelten die Mitglieder für ein verunfalltes Mitglied. Die Neugestaltung des Spielplatzes beim Sportplatz in Guttaring brachte der LJ Guttaring den vierten Rang und damit einen Platz beim Bundeswettbewerb ein.Die Landjugend Sörg half bei der Gestaltung eines Naturkräutergartens. Die LJ Brückl gestaltete die Erntekrone neu. In Wieting wurde von der ansässigen Ortsgruppe ein Marterl restauriert. Die Landjugend Metnitz engagierte sich im Wald und schnitt Wanderwege frei. Aufgrund ihres Jubiläums verfasste die LJ Krappfeld eine Jubiläumszeitschrift. Und: In Zeltschach wurde die Ortstafel verschönert.