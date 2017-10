Neues Fernsehformat: Wer will in Friesach "Ja" sagen?

19.10.2017, 18:38 Uhr

Das neue ATV-Format „Die Hochzeit meiner besten Freundin“ sucht ein Kärntner Brautpaar, das sich bis spätestens Mai 2018 im mittelalterlichen Stil in Friesach trauen lässt.

Die Burgenstadt als Hochzeitskulisse

BEZIRK ST. VEIT. Die beste Freundin der Braut ist nicht nur Trauzeugin, sie soll von Beginn an bei der Planung der Hochzeit dabei sein. Braut und Freundin werden durch das ATV-Team bei den Vorbereitungen, die zu einer echten Mittelalterhochzeit gehören, begleitet. In Friesach befinden sich die Experten für das Mittelalter, die bei der Organisation der Feierlichkeiten gerne helfen.„Die Burgenstadt Friesach eignet sich hervorragend als Schauplatz für eine romantische Märchenhochzeit. Brauchtum und Tradition stehen bei einer Hochzeit in Friesach an erster Stelle, denn die Friesacher Betriebe bieten außergewöhnliche Programme", findet Andreas Duller, Geschäftsführer der Tourismusregion Mittelkärnten. Vor der einzigartigen Stadtkulisse mit Burgen, Stadtmauern- und Türmen und dem Wasser führenden Stadtgraben finde man viele Plätze für stimmungsvolle Erinnerungsfotos.

Das Hochzeits-Programm

Claudia Schöffmann hat als Burgherrin des Spektakeldinners schon viele Hochzeiten organisier. „Das Brautpaar kann sich aus zahlreichen Programm-Angeboten eine individuelle Traumhochzeit erstellen. Vom Hochzeitslader, der die persönliche Einladung zu den Gästen bringt, dem mittelalterlichen Empfang mit dem Blutrichter bis zum Spektakeldinner im Rittersaal. Hier genießen die Gäste ein Showprogramm und ein 5-gängiges Galadinner, das nach original mittelalterlichen Rezepten zubereitet wird. Das Hochzeitsbier kann sich das Brautpaar in der Privatbrauerei Hirt selbst brauen", erklärt Schöffmann.Die Brautleute erhalten neben einem Fernsehauftritt in ATV auch „ihre Folge“ und haben damit eine besondere Erinnerung an ihre Hochzeit.Alles rund um eine romantische Hochzeit in der Burgenstadt finden Sie auf der Homepage www.mittelalterhochzeit.at