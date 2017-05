30 Jahre "Happy Voices"

06.05.2017, 23:46 Uhr

Unter der Leitung von Chorleiterin Sara Promberger konnte man Stücken wie "Halleluja", "Circle of life" oder auch "Fields of gold" lauschen. Begleiter wurde der Chor von René Schützenhofer am Klavier, Dragan Trajkovski mit dem Bass und Claudio Wirstflecker mit dem Schlagzeug.