Große Freude über neues Einsatzfahrzeug

06.05.2018, 18:34 Uhr

Bei der Florianifeier wurde es gesegnet und der Öffentlichkeit präsentiert.

NEUSTIFT (suit). 30 Jahre lang hat das alte Löschfahrzeug der Feuerwehr Neustift gedient - am vergangenen Samstag wurde ein neues Rüstlöschfahrzeug von Pfarrer Josef Scheiring gesegnet und der Öffentlichkeit präsentiert. Vor Weihnachten ist das Fahrzeug in Neustift eingetroffen und absolvierte bereits einige Einsätze. Von den 460.000 Euro Anschaffungskosten übernahm rund 50 % das Land Tirol. Als flächenmäßig drittgrößte Gemeinde Tirols brauche Neustift ein Fahrzeug auf dem neuesten Stand der Technik, so Bgm. Peter Schönherr. "Damit das Auto aber überhaupt fährt, benötigt es einen besonderen Sprit: 365/24 E - 365 Tage, 24 Stunden Ehrenamtliche", betonte Schönherr und dankte den anwesenden Feuerwehrleuten für ihren unermüdlichen Einsatz. Neben der Fahrzeugsegnung fanden auch Ehrungen, Beförderungen und eine Angelobung mit anschließender Defilierung und Fahrzeugparade statt.