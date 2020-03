MITTENWALD. Schon seit jeher, ist Mittenwald als Luftkurort im Karwendelgebirge bekannt. Alle zehn Jahre ist eine Bestätigung des Prädikats "Luftkurort", laut den Bestimmungen des Deutschen Heilbäderverbandes e.V. und des Deutschen Tourismusverbandes e.V., vorgesehen. In 2018/19 war es wieder soweit und eine einjährige Messreihe überprüfte die Luftqualität der Gemeinde.



Lufthygienische Voraussetzungen erfüllt

Die Bilanz der einjährigen Messungen für die Gemeinde Mittenwald fällt bis jetzt sehr positiv aus. Zwar stehen für die offizielle Bestätigung des Prädikats "Luftkurort" noch zwei weitere Gutachten aus (Klimagutachten und ärztliche Beurteilung des gesundheitsfördernden Aspekts des Klimas), die Lufthygienischen Voraussetzungen konnten jedoch schon jetzt erfüllt werden. Damit wurde eine wichtige Hürde in Richtung Prädikat "Luftkurort" genommen.

Die Messungen erfolgten in Mittenwald an zwei Standorten. Zum einen in der Bahnhofsstraße und zum anderen im Kurpark am Burgberg. Dabei wurden die Luftbeimengungen von Stickstoffdioxid, Feinstaub, Ruß im Feinstaub und Grobstaub gemessen. Das Ergebnis: Die Belastung aller gemessenen Luftbeimengungen liegen meist im geringen Bereich. Eine geringfügige Konzentration an Grobstaum wurde im Verkehrszentrum gemessen. Der bei der Veröffentlichung der Ergebnisse anwesende Mittenwalder Bürgermeister Hornsteiner, freute sich besonders über die äußerst geringen Messwerte an Stickstoffdioxid. Mit dieser geringen Stickstoffdioxid-Belastung liegt Mittenwald sogar unter den besten 200 Kurorten.

Mittenwald als "Heilklimatischer Luftkurort"?

Das Prädikat "Luftkurort" ist also in Reichweite, doch könnte man einen Schritt weiter gehen und den Titel "Heilklimatischer Luftkurort" erreichen? Bürgermeister Hornsteiner würde dieses Prädikat sehr begrüßen, allerdings fehlen dazu, unter anderem, die nötigen zugelassenen Kurärzte. Zunächst müsse man aber auch erst die anstehende Bürgermeisterwahl abwarten, betont Hornsteiner. Mittenwald als heilklimatische Zone ist somit wohl noch gerngehörte Zukunftsmusik. Die Luftqualitität bietet allerdings eine hervorragende Ausgangssituation!