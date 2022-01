Wenn wir von Bildung im Alter sprechen, müssen wir uns der Frage: Von welcher Altersgruppe ist die Rede? stellen.

Ab der Lebensmitte sind Menschen auch interessiert an ihrer Umgebung, neuen Erkenntnissen und Entwicklungen. Gleichzeitig möchten sie sich mit ihrem gelebten Leben auseinander setzen und sich darüber austauschen. Über ihre eigenen Erkenntnisse, Hypothesen und Überlegungen.

Neues zu entdecken und mit den eigenen Erfahrungen in Einklang zu bringen ist durchaus interessant und lehrreich.

Mittlerweile gibt es ein großes Angebot von Sprach-, Computer-, Fitnesskursen und so weiter für Erwachsene und auch für Senior*Innen im Speziellen.

Die größte Herausforderung ist es dieser Altersgruppe, die sich tatsächlich über 2 bis 3 Generationen erstreckt, gerecht zu werden.

Nicht nur Bildungsunterschiede, psychische und physische Voraussetzungen sind zu berücksichtigen, sondern auch Interessen und Alltagstauglichkeit des Programms muss entsprechen, denn nur dann wird es angenommen.

Besonders wichtig ist, dass Lernen vor allem in einem entspannten Rahmen, in einer Gruppe Gleichgesinnter, deutlich leichter fällt.

Doch wie all diesen Ansprüchen gerecht werden?

Erfreulich ist, dass es das entsprechende Konzept bereits gibt.

L3M - Lebensbegleitend Lustvoll Lernen nach Montessori macht es einfach sich konzentriert mit einem Thema zu befassen und sich anschließend bei Bedarf auszutauschen.

Individuelle, inhaltliche Wünsche können bei der Einzel- oder Teamarbeit berücksichtigt werden. So ist es gut möglich sich mittels der passenden Materialien mit jeglichem Thema auseinander zu setzen und die verschiedenen Bedürfnisse der TeilnehmerInnen zufrieden zu stellen.

Durch diese Art der Auseinandersetzung können Erwachsene in einer Phase des Alterns, die sich über 4 Jahrzehnte erstreckt, erreicht werden.

Visionär ist der Ort wo dies stattfinden könnte.

Denn es braucht einen Rahmen wo ein einfaches Treffen, zusammen sein und miteinander arbeiten gefördert wird und nach Lust und Laune zeitunabhängig möglich wäre.

Dies ist bis dato noch eine Wunschvorstellung. Ein Platz, der Montag bis Freitag für Gleichgesinnte zur Verfügung stünde und ein miteinander arbeiten und einfach nur SEIN begünstigt.

Ein „Zentrum“ für Menschen im zweiten und dritten Lebensabschnitt, der Angebote und Möglichkeiten zur Selbstgestaltung bietet.

maper1@live.at

www.lifelong-learning.at