Oberperfer Schützen sind nicht zu schlagen!

Auch nach der Corona-bedingten Zwangspause bleiben die Schützen der Kompanie Oberperfuss die Nummer eins im Bataillon Hörtenberg. Beim Bataillons- und Schnurschießen von 24. März bis 2. April in Hatting gewannen die Oberperfer einmal mehr die Kompaniewertung, diesmal vor Inzing und Zirl. Bei den Jungschützen gab diesmal Inzing den Ton an.

Am Ende hatten die Seriensieger vom Mittelgebirge 609 Ringe zu Buche stehen, Inzing brachte es auf 580 und Zirl auf 562. Die Zirler stellten dafür den besten Einzelschützen: Gerhard Kuprian brachte es auf 131 Ringe und holte damit den Tagessieg. Bei den Altschützen (über 60) ging Platz eins wie vor drei Jahren an Josef Rauth (SK Ranggen), bei den Veteranen (über 70) gab es mit Engelbert Kaneider (SK Flaurling) ebenfalls denselben Sieger und bei den Marketenderinnen siegte Lisa Zangerl von der Kompanie Zirl.

Die begehrte Bataillonsschützenkette für den besten Tiefschuss wanderte dafür nach Inzing: Josef Gastl setzte mit 85,5 Teilern (0,855 mm vom absoluten Mittelpunkt) den präzisesten Tiefschuss und krönte sich so zum neuen Schützenkönig.

Bei den Jungschützen war diesmal die Kompanie Inzing am stärksten: Nicht nur, dass die Inzinger in beiden Mannschaftswertungen (Jungschützen I und II) mit deutlichem Vorsprung gewannen, holte Maximilian Schnaitter mit 140 Ringen auch den Tagessieg nach Inzing. In der Klasse Jungschützen I war dafür Anita Fohrer aus Polling nicht zu schlagen.

Als neue Jungschützenkönigin für den besten Tiefschuss durfte sich Annalena Kiechl von der SK Wildermieming feiern lassen.

Aber nicht nur die siegreichen Teilnehmer, auch die Organisatoren durften mit dem heurigen Bataillonsschießen sehr zufrieden sein. Mit 180 Teilnehmern wurde eine starke Beteiligung registriert, es waren fast alle Kompanien des Bataillons vertreten und schließlich sorgte das Team der Kompanie Hatting mit Hauptmann Herbert Häfele und Obmann Michael Krug für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Zur Preisverteilung im Gemeindesaal Hatting konnten Bataillonskommandant Mjr. Andreas Haslwanter, Bat.-Schießwart Olt. Ernst Markt und Bat.-Jungschützenbetreuer Ojr. Albert Maurer neben zahlreichen Teilnehmern auch Hattings Bürgermeister Dietmar Schöpf begrüßen.

Mannschaftswertung: 1. SK Oberperfuss (609 Ringe; Manuel Spiegl, Anton Schmid jun., Florian Jonach, Wolfgang Leitner, Hubert Kraft) 2. SK Inzing (580; Thomas Ziegler, Siegfried Reich jun., Matthias Gollner, Ernst Markt, Michael Hurmann) 3. SK Zirl (Gerhard Kuprian, Lisa Zangerl, Christoph Zangerl, Lorenz Strickner, Hanna Wild) 4. SK Telfs (549) 5. SK Flaurling (534) 6. SK Wildermieming (522) 7. SK Hatting (501) 8. SK Mieming (478) 9. SK Polling (477) 10. SK Oberhofen (440) 11. SK Leutsch (408) 12. SK Scharnitz (376) 13. SK Reith b. Seefeld (338) 14. SK Ranggen (322).

Tagessieger: Gerhard Kuprian (SK Zirl, 131)

Klassensieger: Lisa Zangerl (SK Zirl, Marketenderinnen), Josef Rauth (SK Ranggen, Altschützen), Engelbert Kaneider (SK Flaurling, Veteranen).

Tiefschuss: 1. Josef Gastl (SK Inzing, 85,5 Teiler)

Jungschützen I: 1. SK Inzing (Pia Ziegler, Linda Löffler, Florian, Kugler, Moritz Popatnig) 2. SK Polling (Anita Fohrer, Florian Schilcher) 3. SK Telfs (Fabian Spiegl). Einzelwertung: 1. Anita Fohrer (SK Polling) 2. Linda Löffler (SK Inzing) 3. Florian Kugler (SK Inzing).

Jungschützen II: 1. SK Inzing (Maximilian Schnaitter, Florian Reinisch, Kayden Wade, Pius Rauch) 2. SK Wildermieming (Annalena Kiechl, Lara Hauser, Julian Großlercher, Luca Hauser) 3. SK Oberhofen (Sandro Raich, Andreas Plattner, Nino Kirchmair, Fabio Haid). Einzelwertung: 1. Maximilian Schnaitter (SK Inzing) 2. Simon Greier (SK Telfs) und Pius Rauch (SK Inzing).

Tagessieger: Maximilian Schnaitter (SK Inzing).

Schützenkette Jungschützen: Annalena Kiechl (SK Wildermieming).