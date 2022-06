Sprachforschung an der MS Zirl

ZIRL. In den letzten Monaten war ein Sprachforschungsteam der Universität Innsbruck an der Mittelschule Zirl anwesend, um Daten für ein internationales Forschungsprojekt so sammeln. Das Team war bereits an der Entwicklung der standardisierten Reifeprüfung beteiligt. Bei ihrem derzeitigen Projekt geht es darum herauszufinden, ob es für LernerInnen fairer ist, wenn sie die Tonaufnahme bei Höraufgaben bei Englischschularbeiten selber abspielen, stoppen bzw. vor- und zurückspulen können. Dafür wurde mit den SchülerInnen der vierten Klassen an der MS Zirl und an drei weiteren Schulen in Tirol ein Lese- und Hörtest durchgeführt. Die gesammelten Daten werden mit ExpertInnen in England (Lancaster University) und Japan (Waseda Univeristy) analysiert. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob es wirklich fairer ist, wenn LernerInnen bei Schularbeiten die Höraufgaben selber abspielen dürfen.