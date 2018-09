Afrikanisches Flair in der Holzschneiderei

16.09.2018, 22:29 Uhr

Ein Glas Prosecco, blauer Himmel, ganz wichtig, die Besucher- und wieder gelang Gutes. Die Vernissage in der Inzinger Holzschneiderei zugunsten Afrikas mit der Künstlerin Andrea Wegscheider-Draxl und ihrem Vater, Franz Wegscheider im Beisein der Initiatorin Nicole Karombe-Rott von "Kurima - neues Leben für Simbabwe" wurde am 14. September 9 Uhr in der Holzschneiderei eröffnet.

Die Holzschneiderei spendet von jedem von ihr hergestellten und verkauften Gegenstand 1€ dem Verein "Kurima - neues Leben für Simbabwe."

"Wir wollen ein Haus für Aidswaise in Simbabwe errichten." Nicole Karombe-Rott arbeitete fünf Jahre in Simbabwe. Zurück ist sie in Tirol mit einer Vision für die unzähligen, aufgrund des HIV-Dramas, elternlosen Kinder. "Mit dieser Vernissage geht wieder was weiter, das freut uns sehr! Für jede noch so kleine Hilfe sind wir dankbar. "

Jeder einzelne handgefertigte Kunstgegenstand strotzt vor Kreativität und Orginalität. "Die Ideen kommen so" meint der 81 jährige Vater Wegscheider, der sich auf Holzanfertigungen, spezialisiert hat. "Begonnen hat alles nach meiner Pensionierung. Zuerst klein, ich probierte einfach aus. Viel Platz zum Arbeiten hab ich nicht." Daraus konstruierten sich Designer Wohlfühl- Gegenstände, die gesucht und freudig gefunden werden. "Eigentlich arbeiten wir nicht so hochprofessionell, meint seine Tochter auf die Frage nach der Möglichkeit von Oneline-Shoppen. "Wir haben Angebot, Nachfrage. Es läuft."

Stehlampen aus Zirbe, geben ein ganz warmes Licht und sind gefragt. Armbänder, die in Simbabwe angefertigt werden, ... Accessoires wie Kreuze, Taschen oder Tischsets mit afrikanischen Mustern, Vasen, mit weisen, oder lustigen Sprüchen bemalte Schilder, alt und jung kann in dieser ehemaligen Draxl-Schneiderei fündig werden.

Spenden können auf folgendes Spendenkonto überwiesen werden:

Die Ausstellung, die ein guter Tipp für bevorstehendes Weihnachten ist, dauert drei Monate und ist jeweils Freitag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Möglich ist eine telefonischer Terminvereinbarung, für Jene, die sonst keine Zeit zum Schmökern finden:Holzschneiderei, Hauptstraße 34, 6401 Inzing, Tel.: 0676 4047013, E-Mail: andrea.wegscheider@gmail.com.Kurima – Neues Leben für SimbabweIBAN: AT94 3633 6000 0490 6251BIC: RZTIAT22336oder direkt auf: https://www.gofundme.com/water-for-children-in-zimbabwe