ClariMusi präsentiert ihr neues Album in Hatting

HATTING. (bine). Die Gruppe „ClariMusi“, die hauptsächlich in der sogenannten „Neuen Volksmusik“ beheimatet ist , präsentiert ihr neues Album „umg’rührt“ am 28.10. um 19 Uhr im Gemeindesaal Hatting. Seit 12 Jahren machen die 4 Musiker und 1 Musikerin aus Hatting die Musikszene mit schrägen, wohlklingenden, virtuosen und vertrauten Tönen unsicher. "Umg’rührt" wird aber nicht nur bei den Musikstilen, sondern "umg’rührt" wurde auch bei der Besetzung: Seit einem Jahr ergänzt Raphael Huber am Sopransax das Klarinettenspiel von David Huber. Charly Huber am Kontrabass, Clemens Coreth am Drumset und Carmen Lenz am Piano bilden den soliden Untergrund. „Das Besondere an diesem Album ist, dass wir uns bewusst viel Zeit gelassen haben und immer wieder an den Nummern getüftelt und gearbeitet haben“, sagt ClariMusi über ihr neues Baby. Wer neugierig geworden ist, ist am 28.10. herzlich eingeladen!