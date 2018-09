06.09.2018, 16:41 Uhr

In der Diözese Innsbruck wird neu gewählt

BEZIRK. Am Dienstag, 11. September starten die Dekanewahlen in der Diözese Innsbruck. Gleichzeitig mit der Dekanewahl werden auch die Vertreter für den Priesterrat gewählt. Den Start macht das Oberland. Auch die Region Telfs ist betroffen: Der bisherige Dekan Martin Ferner wechselt von Hall nach Pfaffenhofen. Wahl und Ernennung Die schriftliche und geheime Wahl wird unter dem Vorsitz eines vom Bischof bestellten Wahlleiters durchgeführt. Als Wahlleiter der Diözese Innsbruck eingesetzt sind Generalvikar Florian Huber, die Bischofsvikare Hermann Steidl und Jakob Bürgler sowie Offizial Norbert Zur. Der Gewählte wird nach Annahme der Wahl dem Bischof zur Ernennung vorgeschlagen. Bischof Hermann Glettler ernennt dann den Dekan. Dekan ist Vorsteher des Dekanates Der Dekan ist der Vorsteher des Dekanates, das er nach den Normen des Kirchenrechtes und den Weisungen des Bischofs leitet. Das Amt des Dekans ist an keine bestimmte Pfarre gebunden. Die Amtsdauer des Dekans beträgt fünf Jahre. Mehrmalige Wiederwahl ist möglich. Der Dekan befasst sich mit pastoralen Aufgaben, mit dem Dienst an den MitarbeiterInnen und mit Verwaltungsaufgaben.



Der Termin für die Dekanewahl in Telfs ist der 12. September

