Pole Dance Trophy begeisterte im Casino Seefeld

08.05.2017, 16:10 Uhr

Die 2. Casino Seefeld Pole Dance Trophy brachte mit sportlichen Spitzenleistungen das Publikum zum Jubeln.

SEEFELD. Während am 28. April 2017 vor der Türe dichter Schneefall herrschte, brodelte die Stimmung im Casino Seefeld: Die Pole Dance Trophy brachte akrobatische Spitzenleistungen und elegante Dancemoves mit sexy Polework mitten in den Spielsaal.– von Hamburg bis Paris, vom Zeller- bis zum Bodensee – stellten sich diesem extravaganten Wettkampf. Alshervor. Neben einem Blumenstrauß durfte sie einen satten Siegerscheck und tosenden Applaus entgegennehmen. Auf den

„Unsere Teilnehmerinnen bereiten sich teilweise schon über ein halbes Jahr auf dieses Event vor, mit beinhartem Training, top Choreographien und einigen Überraschungselementen“, berichtet Elodie von Poschinger, die Inhaberin des Studio Elodie in Murnau. Sie ist gleichzeitig Mitorganisatorin der Veranstaltung. „Auch wir Pole Dance Profis sind immer wieder verblüfft über die Leistungen, die wir hier von Amateur-Tänzerinnen zu sehen bekommen, absolut Rekordverdächtig“, so von Poschinger weiter. Casino Direktor Robert Frießer pflichtet ihr begeistert bei: „Sensationell, die sportlichen Höchstleistungen, die wir gepaart mit Eleganz und einem Hauch Erotik zu sehen bekommen haben. Unsere Gäste waren von diesem Event und der professionellen Abwicklung begeistert. Ein Erlebnis im wahrsten Sinne des Wortes.“Was am Pole alles möglich ist, zeigte dermit seiner neuesten Show. Jubelrufe begleiteten diesen Act genauso wie Beifallsstürme. Durch den enormen Zuspruch bestätigt plant das Team des Casino Seefeld bereits die nächste Pole Dance Trophy für das Jahr 2018.