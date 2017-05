Aller guten Dinge sind drei!

06.05.2017, 09:00 Uhr

Der AC Vollkraft war diesmal mit der Austragung betraut und organisierte in der Leitgebhalle tolle Wettkämpfe.Während die Inzinger im Freien Stil mit zwei Titeln den zweiten Rang in der Teamwertung erringen konnten, erreichten sie bei den GRECO- Bewerben mit einem Titel Rang 1 in der Teamwertung. Mannschaftlich waren unsere Ringer an beiden Tagen sehr kompakt, so darf sich Coach Thomas KRUG sehr zufrieden zeigen.Gold gab es zweimal für Dominik GASTL und im Freistil für Benjamin GREIL; Silber holten im Freistil Schamil FEITL und in GRECO Sandro GREIL.