HALLEIN. Was einst 2012 als hipper Schmuckladen in Berlin-Mitte begann, entwickelte sich rasch zu einer hippen Jewelry-Brand, die international auf den Wishlists begeisterter Modefans steht. Seit 2018 führen das Stylisten- und Modelduo Dana Roski und Joyce Binneboese nun ihr eigenes Label „Wald“ und holen sich ihre Inspiration aus aller Welt. Genau so vielschichtig gestalten sich die Designs des lässigen Labels, von filigran und verspielt bis hin zu klassisch und schick, hier ist alles dabei, was das Modeherz begehrt. Fair, von Hand gefertigt und in einem verspielten Style überzeugen die Designs des noch jungen Labels Juwelen-Liebhaber im Besonderen.

"Wald" nun auch in Hallein

Letzte Woche stellten Joyce und Sondi Binneboese ihre Kreationen im Sport- und Modehaus Reyer vor und die zahlreichen Schmuckliebhaber konnten sich an Ort und Stelle ein ganz individuelles, einzigartiges Schmuckstück anfertigen lassen. „Wir freuen uns, dass die schönen Stücke nun auch bei uns im Haus angeboten werden,“ so Katja Neureiter vom Modehaus Reyer.