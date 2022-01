Halleiner Chiefs gewinnen Heimspiel gegen den SV Schüttdorf nach 0:5 Rückstand im Heimspiel.

HALLEIN. Corona- und verletzungsbedingt hatten Headcoach Peter Eibenberger und sein Co Markus Berger für das Heimspiel der Eishockey Landesliga Division I gegen den SV Schüttdorf nur mehr zehn Feldspieler zur Verfügung. Nachdem das Auswärtsspiel in Zell/See 6:2 gewonnen wurde, waren trotzdem alle recht positiv auf das Match eingestellt.

Der SV Schüttdorf startete jedoch mit drei Sturmlinien und einem sehr gut eingestellten Tormann und ging durch ihr schnelles Konterspiel rasch 0:2 in Führung. Nach zehn Spielminuten verlor der HEC durch einen unglücklichen Bandencheck auch noch ihren Verteidiger Felix Jäger, welcher mit einer fünf Minuten Strafe und Spieldauerdisziplinarstrafe vom Eis musste. Mit nur mehr neun Feldspielern und durch die daraus resultierenden Umstellungen stand es nach 15 Minuten im ersten Spieldrittel bereits 0:5 für den SV Schüttdorf.

Spannung im letzten Drittel

Der HEC erfing sich aber und konnte noch in den letzten beiden Minuten des ersten Drittels durch zwei Tore von Marcel Nedwed auf 2:5 verkürzen. Im zweiten Spieldrittel ging die Aufholjagd weiter und durch Tore von Marcel Nedwed, Martin Langegger und Maximilian Hüther konnte der 5:5 Ausgleich erzielt werden. Das letzte Spieldrittel war dann an Dramatik kaum zu überbieten: Nach der 6:5 Führung für die Hallein Chiefs durch Alexander Gorbach glich der SV Schüttdorf jedoch postwendend wieder zum 6:6 aus und ging sogar mit 6:7 in Führung. Durch zwei Tore von Stefan Lindenthal und ein weiteres Tor von Maximilian Hüther konnte ein 9:7 Sieg bejubelt werden.

