Das Wunderland für Naschkatzen

17.07.2017, 07:34 Uhr

In "Susan's Schokoladen" im Kuchler Markt erleben Genießer eine süße Versuchung nach der anderen.

KUCHL (celi). Was gibt es schöneres, als bei angenehmen Temperaturen, mit einer Tasse leckeren Kaffee und einer selbstgemachten Süßigkeit den Sonntag zu genießen? Vor kurzem erfüllten sichundihren Traum und eröffneten in Kuchl "Susan's Schokoladen", welcher seine Tore zum Schokoladenparadies unter anderem auch Sonntags öffnet und damit die zahlreichen Gäste verzaubert.

Mit Liebe gemacht

Einfach genießen

Wahre Naschkatzen fühlen sich bei Susan und Dimitrios fast wie zuhause - diverse Heißgetränke, frische Smoothies und Milkshakes, leckere Panna Cotta, Mousse au Chocolate, Brownies, amerikanische Cookies und süße Pralinen kann man in dem schönen Caffè mitten im Kuchler Markt genießen. "Bei uns wird alles selbstgemacht - von den Smoothies bis zu den Pralinen. In jedem Produkt steckt sehr viel Liebe", verrät Susan Louizos. Das Ehepaar arbeitet mit feinster Schokolade aus Belgien und Frankreich und legt großen Wert auf gute Qualität und Frische. "Wir verzichten ganz auf Chemie, deshalb verkaufen wir auch keine Softgetränke - hier gibt es nur frische, selbstgemachte Produkte", so Louizos.Susan und Dimitrios beweisen, dass Süßigkeiten auch gesund sein können und durch ihre herzliche, liebevolle Art fühlt sich jeder Gast einfach wohl. "Susan's Schokoladen" ist der perfekte Ort, um das Leben mit etwas Süßem, in einem wunderschönen Ambiente zu genießen.