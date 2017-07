Daheim macht man gerne Urlaub

23.07.2017, 17:17 Uhr

Daheim Urlaub machen: Franz Pölzleitner, GF Gästeservice Tennengau schildert seine Meinung dazu.

Herr Pölzleitner, Sie sind schon lange im Bereich Tourismus tätig. Würden Sie sagen, dass auch Einheimische immer öfters Urlaub daheim machen? Kann man hier sogar von einem Trend sprechen?

FRANZ PÖLZLEITNER:

Was spricht für einen Urlaub daheim?

Ja, ich glaube das ist absolut ein Trend geworden. Wir haben hier ein angenehmes Klima. Kühle Abende, heiße Sommertage. Zudem können wir einiges bieten. Das Naturangebot im Tennengau schätzen nicht nur Touristen.Hütten besuchen, Mountainbiken oder die vielen Wanderwege ausprobieren, all das ist anziehend.Kurze Wege mit dem Auto. Gerade junge Familien schätzen das. Lange Flugreisen sind da oft nicht so ideal. Was man nicht vergessen darf, die Sicherheit, die bei uns gegeben ist. In anderen Ländern hat sich in jeder Hinsicht leider einiges verschlechtert.

Was haben Sie in den letzten Jahren beobachtet?

Was würden Sie sagen ist bei uns ganz besonders interessant?

Was können Sie uns generell zu den Nächtigungszahlen sagen?

Interview Trisha Rufinatscha

Mein Eindruck ist, dass Einheimische gerne Kurzurlaube machen. An den Gardasee oder nach Südtirol. Den restlichen Urlaub genießen sie zu Hause.Die Lage im Salzburger Land. Einheimische sind schnell in der Stadt, schnell im Salzkammergut oder in den anderen angrenzenden Bezirken. Und die SalzburgerLand Card, für Einheimische und Touristen. Diese kann für sechs oder 12 Tage erworben werden.Seit 2013 haben wir gut 20 Prozent an Sommernächtigungen zugelegt, mit der gleichen Bettenzahl. 9.500 Betten im Tennengau.