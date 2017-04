Eine Race Party für Marcel Hirscher

25.04.2017, 07:04 Uhr

Platinum, silbern, rot und grün - so bunt waren die Geschenke für den besten

Skifahrer der Welt.

ANNABERG (sys). Neben Handwerk und Kunst gibt es auch sportliche Erfolge "made in Salzburg". Marcel Hirscher aus Annaberg zum Beispiel, der es mit seinem enormen Ehrgeiz und seiner unglaublicher Willensstärke zum Ski-Superstar geschafft hat. Doppel- und Vizeweltmeister 2017 und - einzigartig - sechsfacher Gesamtweltcupsieger. Das gehört gebührend gefeiert, diesmal hat sich Marcel Hirscher etwas Besonderes einfallen lassen: "Die Annaberger haben bis jetzt immer ein Fest ausgerichtet, was für sie sehr viel Arbeit bedeutet hat", meinte der Skistar anerkennend, "in diesem Jahr können sie alle einmal selber mit mir feiern." So pilgerten Familie, Freunde und viele Fans zum Zelt vor der "Bullen Arena" in Salzburg, wo Hirschers Partner Red Bull die Organisation samt Programm übernahm.

Edler Hirsch für Hirscher

Vor der Autogrammstunde mit dem Skistar, gab es Geschenke für Marcel: die SalzburgerLand Platinum, überreicht von LH Wilfried Haslauer und SLTG-GF Leo Bauernberger. Sport-LR Martina Berthold überreichte sechs Kräuter, die mit Namen, wie "hot and spicy", an die Weltcup-Gesamtsiege erinnern sollen. Von SLSV-Präsident Bartl Gensbichler gab es edlen Rotwein, Annabergs Bgm. Josef Schwarzenbacher überbrachte seitens Gemeinde, TVB, Sportclub und Fanclub einen silbernen Hirschkopf aus Metall.