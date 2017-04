Am Samstag, 6. Mai, findet um 19.30 Uhr (Einlass: 18.00 Uhr) das Musikkabarett "Mundwerklieder" mit Betty o im Ziegelstadl statt.

Ausgebildet am Konservatorium der Stadt Wien in Schauspiel, Tanz und Gesang, war Bettina Oswald im In- und Ausland engagiert, bevor sie als Solokünstlerin Betty O zu ihren Wurzeln und ans Klavier zurückkehrte.Erzählten ihre humoristischen Mundwerklieder anfangs vom Wein und brachten insbesondere Kenner der Südsteiermark zum Schmunzeln, so ufern sie längst zu kabarettistischen Gärungsprozessen aus, die mit Restzucker in der Stimme und Säure in den Texten unsere Lach- und Herzmuskeln strapazieren.

In einem gemischten Programm aus Songs, Gedichten und selbst erlebten Alltagsgeschichten haut sie in die Tasten ihres zumeist roten Klaviers und bringt in verschiedenen Formationen ihr selbst verfasstes Repertoire auf die Bühne.Das ist eine Veranstaltung von Rotary Golling-Tennengau. Der gesamte Reinerlös kommt regionalen Projekten zugute, wie der Reittherapie für spastisch Gelähmte, Kindern aus ungünstigem sozialem Umfeld, „Rotamusi“ in regionalen Altersheimen, Lebenshilfe etc.