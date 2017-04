Der Gesamtsieg für die flotte "Mary"

25.04.2017, 06:59 Uhr

Bereits im Herbst startete sie zielsicher in die Saison, aber erhielt erneut durch einen gebrochener Daumen, einen Rückschlag. Doch davon ließ sich die Schülerin der Ski-Akademie Schladming nicht aufhalten, Mary trainierte weiterhin, musste jedoch auf das Slalomtraining verzichten. Der Erfolg ihres Ehrgeizes zeigte sich in den Rennen. Nach einigen Auf und Abs schaffte sie es immer wieder die Führung in der Gesamtrechnung zu übernehmen.Schon im Februar konnte sie ihren Titel als Slalommeisterin fixieren und startete bei den Landesrennen weiterhin mit dem roten Trikot. Schlussendlich bewies sie am Sonntag beim entscheidenden Finale ihre Nervenstärke.Sie schaffte es ihren Vorsprung in der Wertung noch auszubauen. Mit 701 Punkten gewann sie die Salzburger Gesamtwertung, gefolgt von Lisa Kraft aus Rußbach. Ein riesengroßer Dank gilt auch Martini Sportswear, der Mary mit einem kompletten Trainingsoutfit ausgestattet hat.