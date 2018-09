Hans "Jimmy" Hajek will unter die Top Fünf.

11.09.2018, 15:47 Uhr

Der FC Hallein 04 hat einen neuen Trainer. Hans "Jimmy" Hajek möchte zu seinen Wurzeln zurückkehren.

HALLEIN (red). Dem Vorstand des Landesligisten ist es gelungen, einen alten Bekannten in die Salinenstadt zurückzuholen: Hans „Jimmy“ Hajek, der bereits vor über 20 Jahren sehr erfolgreich den Nachwuchs- und die Kampfmannschaft des damaligen ersten Halleiner Sportklubs (HSK) trainierte. Der entscheidende Tipp kam von Teammanager Aykut Olgun (ehemaliger Spieler von Hajek). Letztlich ging alles ganz schnell: Bei einem gemeinsamen Gespräch am Montag einigten sich bereits alle Beteiligten. Am Dienstagvormittag kam das endgültige "OK".

"Unter die Top Fünf"

Den FC-Vorstand überzeugte vor allem eine Aussage Hajeks: „Ich möchte gerne zurück zu meinen Wurzeln, dorthin, wo alles begann und hier mithelfen, den FCH 04 in die Richtung zu entwickeln, wo er hingehört: nämlich unter die Top Fünf in Salzburg.“Dafür wurde auch eine längerfristige Zusammenarbeit mit Handschlag vereinbart. Die „Ära Hajek“ beginnt bereits heute, Dienstag, am Abend. Zu Hajek an der Spitze gesellt sich übrigens ein ebenfalls alter HSK-Bekannter: Roman Tiefenbacher steuert als Co-Trainer, gemeinsam mit Hajek, das neue FC-Hallein-Boot. „Jimmy“ Hajek gilt als ausgezeichneter Fußballfachmann, nicht nur in Salzburg, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg. Seine Trainerstationen: 1. Halleiner SK, Bad Ischl, Grödig, Neumarkt, Grödig (zweite Bundesliga), Neumarkt, Ostermiething.