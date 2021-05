Beim Waldinger Friedhof wird auch Hausmüll entsorgt

Viele Personen verwechseln die Abfall Container beim Friedhof in Walding sehr oft mit einer privaten Hausmüll Tonne. Seit einiger Zeit hat Gerhard Grilnberger die Betreuung dieser Abfallcontainer übernommen. Grilnberger organisierte noch mehrere Container um eine fachgerechtere Entsorgung der Gräberabfälle zu ermöglichen. Auch stellte er eine Wand auf, die mit Hinweisschilder versehen ist, wo genau beschriftet ist, welcher Abfall in welchen Container gehört. Da einige Personen wahrscheinlich der deutschen Sprache nicht ganz mächtig sind, oder diese Richtlinien ignorieren, werden demnächst diese mit Fotos ergänzt. „Leider ist es so, dass im Container, der nur für Bioabfälle vorgesehen ist und auch so beschriftet ist, jede Art von Müll hinein geworfen wird, obwohl direkt daneben die vorgesehenen Behälter sind.

In die Containern beim Friedhof wir auch illegal Hausmüll entsorgt

Immer öfter findet man leider auch Hausmüll in den Containern“, so Gerhard Grilnberger, der diese Betreuung unentgeltlich in seiner Freizeit macht. Der Bioabfall wird bei einem Bauern in Purwörth kompostiert und da dürfen nur kompostierbare Sachen dabei sein. „Die Aussortierung der Nicht-Bioabfälle ist sehr aufwendig und dauert bei so einem Container mehrere Stunden“, so Grilnberger. Ziel des Finanzausschusses der Pfarre ist, das in Zukunft ohne „Aufsicht“ von den Friedhofsbesuchern der Müll fachgerecht entsorgt wird. Bis vor zwei Jahren hat Frau Franziska Meisinger sehr gewissenhaft auf die Container geschaut und betreut, doch seit zwei Jahren waren diese der Eigenverantwortung der Friedhofsbesucher überlassen, was leider nicht funktionierte. Jetzt hofft Grilnberger, dass er die ein oder zwei Unverbesserlichen ausforscht um diese Tätigkeit wieder beenden zu können und dann diese Container wieder der Eigenverantwortung der Friedhofsbesucher anvertraut werden können.