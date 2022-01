Das Gasthaus Reingruber - Kirchenwirt in Hellmonsödt ist weit über die Grenzen Hellmonsödt bekannt. Jetzt startet Chefin Petra Reingruber mit „Petras gesunder Linie“ durch. Die Wirtin hat kürzlich in der für Gastronomen besonders herausfordernden Zeit an der Vitalakademie Linz eine umfassende Ausbildung zur Diplomierten Ernährungstrainerin abgeschlossen und möchte ihr Wissen weitergeben. Ab sofort bietet Frau Reingruber eine Vielzahl von gesunden Lebensmitteln an, die mit regionalen, vollwertigen und Bio-Zutaten auf pflanzlicher Basis sowie ohne Haushaltszucker hergestellt werden. „So hole ich für meine Gäste das Beste aus der Ernährung heraus“, betont Petra Reingruber.

Kochworkshops und Vorträge stehen 2022 in Hellmonsödt auf dem Programm

Als diplomierte Ernährungstrainerin möchte Frau Reingruber nicht nur gesundes Essen zubereiten, sondern ihr Wissen auch weitergeben. Daher wird es im Jahr 2022 Kochworkshops und Vorträge mit Verkostungen sowie auf Anfrage Einzelberatungen geben. „Bei diesen Veranstaltungen zeige ich allen Interessierten, wie leicht es ist, Speisen zuzubereiten, die gesund, ausgewogen und nährstoffreich sind“, betont Petra Reingruber. Die Workshops umfassen unter anderem die Themen Brot backen, gesunde Desserts, ausgewogenes Frühstück oder pflanzliche Superfoods und vieles mehr.

Im Gasthaus Reingruber wurde aber nicht nur die Speisekarte mit gesunden Köstlichkeiten ergänzt. Ab sofort werden dort verschiedene gesunde Produkte wie Bio-Müslis, Granola, Körndlcracker, Kraft- und Energiekugeln, die allesamt aus hochwertigen Produkten bestehen, zum Mitnehmen angeboten.

Nähere Informationen unter www.gasthaus-reingruber.at