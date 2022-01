Die Sportunion Schweinbach begrüßt den neuen Kampfmannschaftstrainer, Gerald Kitzler, sehr herzlich in Schweinbach!

Gery Kitzler war vor seinem Engagement in Schweinbach als Nachwuchs- und KM Trainer bei Steyregg und als KM Trainer bei der Union Altenberg tätig. 2019 wurde er mit seinem Team Meister in der 1. Klasse Nord und stieg erstmals in der Vereinsgeschichte von Altenberg in die Bezirksliga auf.

Die Kampfmannschaft der Herren freut sich sehr, ihren absoluten Wunschkandidaten nun im Verein zu haben! Auch Mario Seyr und Viktor Haisza bleiben erfreulicherweise als KM-Co und 1b bzw. Tormanntrainer mit an Bord und starten mit 17.1.2022 in die Vorbereitungen auf die Meisterschaft!

Die Sportunion Schweinbach wünscht dem Trainerteam und den Mannschaften eine gute Wintervorbereitungszeit und freut sich auf eine erfolgreiche Frühjahrssaison!