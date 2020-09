Nach den schwachen Vorstellungen vergangene Woche und der geforderten Reaktion dazu, konnten dieses Wochenende wieder einige Punkte von den Reichenthaler Mannschaften geholt werden.

REICHENTHAL. Aber alles von Anfang an: Den Start machte die Bundesligamannschaft. Sie mussten zum schwierigen Auswärtsspiel nach Nußbach. Gegen den amtierenden Meister konnte man wenig entgegensetzen und verlor relativ deutlich mit 0:4 (11:3/11:6/11:8/11:4). Somit ist die Saison bereits beendet und man kann sich voll auf die nächste (hoffentlich normale) Saison konzentrieren. Zur gleichen Zeit standen die Herren der SPG St. Martin/Traun gegenüber. Die Reichenthaler konnten wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen und damit hatten sie keine Probleme das Spiel für sich zu entscheiden (11:9/11:6/11:8).

In allen Klassen voll auf Plan

Am Samstagnachmittag stieg die junge Damenmannschaft in ihre erste Meisterschaft in der allgemeinen Klasse. Gegen die Mannschaften Hirschbach, Urfahr und Zwettl hatten sie keine Probleme und konnte alle Spiele mit 2:0 für sich entscheiden. „Es war sehr schön anzuschauen, dass die Mädels mit ihrem Altersschnitt von 14,3 Jahren schon so abgebrüht spielen. Somit sind wir voll auf Aufstiegskurs“, resümierte Sektionsleiter Michael Traxl die Spiele. Den Schlusspunkt setzten die Landesliga-Damen. Mit einer guten und einer durchschnittlichen Leistung konnte man wieder jeweils einen Sieg und eine Niederlage einfahren und ist somit voll auf Plan für den Klassenerhalt. Schlussendlich konnten die Reichenthaler somit insgesamt 10 Punkte nach Hause holen und sind in allen Klassen voll auf Plan.