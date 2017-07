"Bauernhof begreifen" als Ferienerlebnis

AT

Bäuerinnen und Landleben Walding luden zum Hof der Fam. Sabine und Stefan Hartl, vulgo Spendlingbauer ein. Beim Rundgang zu allen Tieren am Hof gab es genügend Streichelmöglichkeiten und auch das Füttern durften die Kinder übernehmen. Es folgte nach dem Näherbringen der Landwirtschaft ein Bauernhofquiz, wo die Kinder auf die Antwortfelder 1,2 oder 3 hüpfen durften. Anschließend verteilten sich die Kinder auf die Stationen: Backstube, Gläserbemalen, Barfußweg, Bastelecke und Spielwiese. Ein bereichernder Nachmittag in den Ferien, wo Kinder spielerisch den Bauernhof kennenlernen durften. Wiederholt wird die Ferienaktion am 25. August um 14.00 Uhr, Anmeldung bei Irmtraud Konczalla Tel. 0680/3342227



Fotos: Johann Zauner (6)