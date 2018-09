70 Jahre Katholisches Bildungswerk Gallneukirchen

24.09.2018, 07:11 Uhr

Das KBW greift in Vorträgen Themen auf, die berühren, die aktuell aber nicht zeitgeistig sind, auf dem Hintergrund eines christlichen Menschen-und Weltbildes und bietet anspruchsvolles Theater, Ausstellungen, Literatur und schöne Konzerte in einer wohltuenden ansprechenden Atmosphäre mit der Möglichkeit zum Austausch mit anderen Interessierten.Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern wie Diakonie-Akademie, Evangelisches Bildungswerk, Kath. ArbeitnehmerInnen-Bewegung und Bücherinsel zeichnen sie sich mitverantwortlich für die „Plattform Zukunft“ – fünf Veranstaltungen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen – sowie für Lesungen mit verschiedensten Autoren.

Schwerpunkt 1938

Festakt

Der Schwerpunkt lag im heurigen Frühjahr auf dem Gedenkjahr 1938 und das Theaterstück „Der Fall Gruber“ in der Pfarrkirche. Zeitzeugen aus Gallneukirchen kamen zu Wort und die Veranstaltung wurde umrahmt mit der Ausstellung von Kurz Cerwenka und mit Kurzfilmen von Johannes Berger. „Rosen für den Mörder“ – Lesung und Gespräch hieß die dritte Veranstaltung zum Thema, die sich mit der Rolle der Justiz in der Nachkriegszeit beschäftigte.1.780 Veranstaltungen mit insgesamt 172.000 Besuchern fanden seit der Gründung statt.Am Freitag, 28. September, um 19 Uhr lädt das KBW-Team Gallneukirchen zu einem Gottesdienst in die Pfarrkirche und anschließend, nach dem dem Festakt um 19.45 Uhr, im Pfarrzentrum, zu einem musikalischen Streifzug durch sieben Jahrzehnte mit Magdalena Hallste und Johannes Münzner. Darüber hinaus hält David Pfarrhofer (Market-Institut) einen Vortrag und es folgt ein gemütlicher Ausklang.