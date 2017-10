"Ich hätte fünf Stellen gehabt"

05.10.2017, 13:19 Uhr

Ich heiße Marco Öller und bin 16 jahre alt.Ich komme aus Aigen-Schlägl.Ich lerne Kfz-Techniker im zweiten Lehrjahr bei BMW Kneidinger in Haslach.Ich habe im Poly gemerkt, dass ich gerne handwerklich tätig bin. Das Praktische ist mir lieber als das Theoretische in der Schule.

Reifen wechseln, Service machen: Dazu gehören unter anderem Öl wechseln, Filter tauschen, Betriebsmittel kontrollieren. Mir gefällt, dass ich vieles alleine schaffen und machen kann. Wenn ich Fragen habe, kann ich von erfahrenen Kollegen vieles lernen.Meine Lehre erfolgreich abschließen. Mir gefällt dieser Beruf sehr gut. Derzeit kann ich mir vorstellen, viele Jahre lang Mechaniker zu sein. Ich würde gerne das Zusatzmodul Systemelektroniker belegen. Das verlängert meine Lehrzeit auf insgesamt vier Jahre.Die Abwechslung. Bei jedem Auto gibt es eine andere Herausforderung für mich, dadurch lerne ich ständig dazu.Es gibt nichts, was ich gar nicht gerne mache.Ich hatte schon immer großes Interesse an Autos, jetzt speziell an BMW.Genauigkeit und AusdauerNein, ich hätte bei fünf Stellen gleichzeitig beginnen können. Trotzdem habe ich mich für BMW Kneidinger entschieden. Dort habe ich das erste Mal geschnuppert und es hat mir gleich gefallen.Radfahren und die Feuerwehr. Dort bin ich seit sechs Jahren dabei, seit August im Aktivstand. Im Herbst verstärke ich die Bewerbsgruppe, ich freue mich darauf, da zu trainieren.Ein Freund von mir, da er sich gut mit Autos auskennt.