Maibaumfest in Engerwitzdorf

22.04.2018, 12:32 Uhr

Am kommenden Wochenende wachsen in Engerwitzdorf wieder die Maibäume in den Himmel. Los geht es am Samstag, 28. April um 17:00 Uhr auf dem Ortsplatz in Schweinbach. Gemeinsam wird dort von zahlreichen Engerwitzdorfer Vereinen der Maibaum aufgestellt und für das musikalische und leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Der Reinerlös wird von den Vereinen wieder für „Helfen im Ort“ gespendet.Am 1. Mai werden dann noch in Treffling und in Oberthal die Maibäume aufgestellt.