Sportliche Feldkirchner Schüler

01.10.2017, 10:18 Uhr

Feldkirchens 1a stellte die größte Gruppe

So siegte Peter Allerstorfer in der Klasse M-U14. Dritter wurde Leo Rammerstorfer. In der Klasse W-U12 belegte Elena Öttl den zweiten Rang vor ihrer Schulkollegin Sophie Fuchs. Auch in der Klasse M-U12 gab es mit Rafael Wein auf Rang drei eine Topplatzierung.Weiters konnte sich die 1a der Feldkirchner Schule den Preis für die größte Gruppe (17 Teilnehmer/innen) sichern und der wurde mit einem 50,- Euro-Gutschein von der Region Urfahr West belohnt.Betreut wurden die Feldkirchner Schüler und Schülerinnen von Doris Hartl und Günter Forst.