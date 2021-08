Der deutsche Schauspieler und Sänger Wolfgang Fierek war kürzlich zu Gast am Faaker See und brachte hier ein "Liebesschloss" an (siehe Titelseite).

FINKENSTEIN. Was ihn aber bereits seit Jahren in die Region Villach zieht ist die „European Bike Week“. Seit 1998 ist er fast jedes Jahr an den Faaker See gekommen. Er habe den Wörthersee und den Faaker See bei mehreren Filmaufnahmen kennen und lieben gelernt: "In dieser Region wird alles geboten, was ich liebe. Die Natur ist herrlich und die Menschen sind locker!" Zudem gebe es im Faaker See "die besten Zander", schmunzelt der bayerische Schauspieler. Lobende Worte findet Fierek auch für die Kärntner Polizei, die sich beim alljährlichen Harley Treffen mit vielen tausend Teilnehmern und Besuchern "über mangelnde Arbeit nicht beklagen kann". Er habe immer wieder erlebt, wie zuvorkommend und kooperativ die Exekutivbeamten seien.

"Tolle Person"

Erfreut über das Kommen Wolfgang Fiereks war auch Finkensteins Bürgermeister, Christian Poglitsch. Er würdigte den Schauspieler und Sänger als "eine eindrucksvolle Persönlichkeit und einen extrem sympathischen Mann". Zudem verfüge er über eine "sehr markante Stimme", so der Gemeindechef, der Fierek einige "Schmankerln" von Harley Treffen der vergangenen Jahre erzählte.

Wolfgang Fierek war zu Gast am Faaker See.

Foto: NPG Events

hochgeladen von Birgit Gehrke

Mit Sicherheit

Heuer findet die "Bike-Week" wieder wie geplant vom 7. bis 12. September statt. Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres wird seitens der Tourismusverbände Villach und Finkenstein "The lake rocks" wiederholt. Poglitsch: "Wir suchen aktuell das Gespräch mit allen Behörden und mit Harley-Davidson, damit wir eine sichere Veranstaltung haben. Aber es wird schwierig, man kann jetzt nur schwer abschätzen wie sich die Inzidenz-Zahlen entwickeln, auch in Hinblick auf Italien und Slowenien. Daher setzen wir auf kleinere Veranstaltungen in den Betrieben, um die Gefahren so gering wie möglich zu halten." Die Region Villach – Faaker See – Ossiacher See hat wieder täglich mehrere spannende geführte Ausfahrten mit echten Locals im Angebot. Mit Erlebnis Card sind diese kostenlos. Die Harley Village in Faak wird es ebenso wieder geben.