Die WOCHE ist erstmals beim Villacher Faschingsumzug dabei!

05.02.2018, 18:00 Uhr

In der Redaktion der WOCHE Villach wurde in den letzten Tagen eifrig an den Kostümen für den großen Faschingsumzug, der am 10. Feber in der Villacher Innenstadt stattfindet, gebastelt.In welcher Verkleidung die Mitarbeiter der WOCHE stecken werden, können wir hier natürlich noch nicht verraten. Lassen Sie sich überraschen!