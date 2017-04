So wird man den Maulwurf wieder los!

24.04.2017, 18:00 Uhr

Ein Maulwurf ist eigentlich ganz niedlich, wenn er nicht gerade im eigenen Garten buddelt.

VILLACH (ak). Wie ägerlich! Ein Blick aus dem Fenster am Morgen genügt und man weiß: Eine Maulwurffamilie hat sich über Nacht im Garten ausgetobt und ihre Erdhäufen hinterlassen.

Eine Auszeichnung

Eigentlich deutet der Besuch eines Maulwurfes im Garten auf eine gute Bodenbeschaffeinheit und viele Nährstoffe hin.„Ein Maulwurf im Garten ist eine Auszeichnung für jeden Gartenbesitzer,” sagt Michael Wissotzky vom Lagerhaus in Villach. Noch etwas sollte man bedenken. Ein Maulwurf hält den Garten auch von lästigen Schädlingen, wie dem Engerling, der Maikäferlarve, frei. Die steht nämlich ganz oben auf seinem Speiseplan.Unter NaturschutzWer seinen Maulwurf trotzdem loswerden will, sollte wissen, dass er unter strengem Naturschutz steht. Erlegen ist daher verboten, höchstens in Nachbars Garten verscheuchen ist erlaubt.

Viel Lärm

Was der Maulwurf gar nicht mag ist Lärm und Vibrationen am Boden. Der Einsatz von Rasenmäher oder -roboter kann manchmal schon helfen. Ansonten sind im Handel einige Geräte wie der Wühlmaus-Stopp erhältlich, die entweder mit Batterie oder Solarbetrieb erhältlich sind. Was aber mit der Erde tun? „Am besten wäre es, sie wieder in das Loch in der Mitte des Maulwurfshügel zurückzustopfen, ansonsten genügt das verrechnen,” erklärt Gartenfachberaterin Roswitha Mikl.