Die „Adler“ basteln weiter eifrig am Kader für die kommende Saison: Chris Collins unterschreibt für zwei weitere Jahre!

VILLACH. Es ist fix, die Tinte ist trocken, der Vertrag unterschrieben: Der unermüdliche Motor der VSV-Offensive, Chris Collins, schlug Angebote aus der win2day ICE Hockey League sowie anderen europäischen Top-Ligen aus und wird auch in den kommenden beiden Saison das Trikot der „Adler“ tragen.

Nach der Saison ist vor der Saison

„Ich habe in den vergangenen Jahren diese Stadt lieben gelernt, die Menschen hier sind so freundlich und absolut Eishockey begeistert. Wir haben mit Rob Daum einen Top-Coach, und auch die Organisation arbeitet perfekt. Ich fühle mich hier einfach so richtig wohl. Wir haben zudem heuer eine Super-Saison gespielt, ich will aber noch mehr, möchte den Titel holen. Außerdem freue ich mich schon auf die European Champions Hockey League“, betont Collins, der nach seiner Verletzung noch täglich Physiotherapie macht, sich aber schon fast wieder ganz gesund fühlt. „Ich werde kommende Woche wieder nach Calgary fliegen und ab Mai gemeinsam mit anderen Eishockey-Profis mit dem Eistraining beginnen. Ende Juli kehre ich wieder nach Villach zurück - ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison!” Der Motor der Villacher Offensive unterzeichnete heute einen Vertrag über die kommenden beiden Spielzeiten.

Erfolgserie kann weitergehen

Wenn der EC VSV so richtig gefährlich wurde, dann oftmals über blitzartig ausgelöste Konterläufe. Dazu braucht es vor allem eines: Schnelligkeit. Davon hat Center Chris Collins mehr als genug. Doch nicht nur das - der Kanadier zählt nicht nur zu den besten Eisläufern der gesamten Liga, sondern beeindruckt auch mit enormer Ausdauer und auch mit Scoring-Qualitäten: „Er ist ein unermüdlicher Dauerläufer, der Motor der Mannschaft. Chris ist einer unserer Schlüsselspieler. Er hat eine sensationelle vergangene Saison gespielt und auch seine Ausbeute mit 41 Punkten, davon 20 Toren, gegenüber dem Vorjahr weiter gesteigert. Nach seiner Verletzung hat man in den Playoffs gesehen, wie sehr er unserem Team, unserem Spiel fehlt. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, Chris für zwei weitere Jahre zu verpflichten“, freut sich EC VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald.

Zur Person

Chris Collins stammt aus Calgary und wechselte in der Saison 2019/20 im Alter von bereits 27 Jahren als „Rookie of the Year“ der amerikanischen East Coast Hockey League (ECHL) erstmals nach Europa. Dabei hatte er in Nordamerika zuvor nur eine einzige Profisaison absolviert. Bei den „Adlern“ schlug er voll ein und begeisterte mit Schnelligkeit, Kampfgeist und Einsatzwillen. Insgesamt sorgte er im Dress der Blau-Weißen in drei Spielzeiten (154 Spiele) für ganz starke 112 Punkte, davon 50 Tore.