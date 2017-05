Neuer Obmann der Landsmannschaft wurde erst im zweiten Anlauf gewählt

05.05.2017, 16:49 Uhr

Der neue Obmann der Villacher Gruppe ist um 50 Jahre jünger als sein Vorgänger. Zuletzt gab es Spannungen in der Gemeinschaft.

33-jähriger Obmann

VILLACH (kofi). Es war eine Ära, die dieser Tage im Gasthof Bacher in Vassach zu Ende ging: Bei einer außerordentlichen Generalversammlung der Kärntner Landsmannschaft (KLM), Ortsgruppe Villach, legte Obmann Gustav Grimschitz nach fast 40-jähriger Obmannschaft sein Amt in fast 50 Jahre jüngere Hände.Ab nun steht der 33-jährige Martin Kucher dem mehrere Hundert Mitglieder zählenden Verein vor, seine Stellvertreterin ist Edith Pohl. Weiters im Vorstand: Schriftführerin Ulrike Fugger und ihr Stellvertreter Christopher Pohl. Die Kassaführung erledigen Sigrid Bister und Sophie Dermutz.

Turbulente Zeiten

Formalfehler bei Wahl

Kucher ist seit 2003 dabei

Mit dem neuen Team könnte Ruhe nach turbulenten Zeiten einkehren. In den vergangenen Jahren war es zu Spannungen in der Villacher Gruppe gekommen, Langzeit-Obmann Grimschitz war dennoch lange nicht zum Rücktritt zu bewegen. Der Landesverband um Heimo Schinnerl musste diskret eingreifen und Grimschitz zum Abgang überreden.Bereits im März – bei der turnusmäßigen, alle drei Jahre stattfindenden Hauptversammlung – wollte Kucher das Kommando übernehmen, doch ein Formalfehler verhinderte die Wahl: Kucher war noch Mitglied der KLM Maria Gail gewesen, damit nicht wahlberechtigt. Rechtzeitig vor der neuen Wahl trat Kucher zur Villacher Gruppe über.Der Villacher, im Brotberuf Behindertenbetreuer, ist seit 2003 in der Brauchtumsarbeit aktiv. Er möchte sich nun um die Anliegen der vielen in der KLM beheimateten Vereine in Villach Stadt und Land kümmern, gemeint sind zum Beispiel die Bauerngman, die Volkstanzgruppe Villach oder die Goldhaubenfrauen Treffen. Weiters ist geplant, die Aufgaben der KLM der Bevölkerung näherzubringen, etwa Brauchtumspflege. "Auf Kucher wartet viel Arbeit, es gibt Frust in der Gruppe", sagt ein Mitglied zur WOCHE.