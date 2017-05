Warmbach, ein natürliches Aquarium

05.05.2017, 20:37 Uhr

Im warmen Wasser tummeln sich neben einheimischen Fischen viel unterschiedliche Arten von (wahrscheinlich ausgesetzten) Aquariumfischen.Neben "Goldfischen" es gibt Exemplare in Orange, Rosa oder Gelb, gibt es Schwarz-Weiß gestreifte Tiere, Fische mit Leuchtpunkten, aber auch Tiere, die ähnlich wie Haie aussehen oder richtige "Monster"Die Tiere überleben im warmen Thermalwasser sogar den Winter und sind damit wohl die einzigen "Aquariumfische" in "freier Wildbahn" in Österreich.