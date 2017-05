Wegen GTI-Treffen: Villach führt Parkverbot und Tempolimits ein

03.05.2017, 13:57 Uhr

„Der befestige Seitenstreifens entlang der Landesstraße L52, im Bereich des St. Niklaser Kreisverkehres bis zur Kreuzung mit der L59 wird beidseitig mit Absperrungen vor wild parkenden Autos geschützt“, erklärt Bürgermeister Günther Albel. Hier hätten sich die Boliden regelmäßig vor ihren PS-starken Ausfahrten versammelt.

Zusätzlich erlässt die Stadt Villach in diesem Bereich sowie entlang der Prossowitscher Straße in Maria Gail Halte- und Parkverbote.„Außerdem verfügen wir Geschwindigkeitsbeschränkungen entlang der Rosegger Landesstraße", erklärt Bürgermeister Albel. Wo gewöhnlich Tempo 70 erlaubt ist, gilt während des fraglichen Zeitraumes eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Auch auf Teilbereichen der B84 in Maria Gail und Egg empfiehlt es sich, auf möglicherweise abgeänderte Geschwindigkeitsbeschränkungen zu achten.Wie lange die Maßnahmen gelten, hängt mit dem verdichteten Auftreten der GTI-Fans zusammen.