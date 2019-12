Natalie Schallmeiner absolviert bei der GIG FASSADEN GmbH eine Ausbildung zur Metalltechnikerin.

ATTNANG-PUCHHEIM. Seit mehr als zwei Jahrzehnten werden bei der GIG Fassaden GmbH junge Menschen im Lehrberuf Metalltechniker ausgebildet. Eine von ihnen ist Natalie Schallmeiner aus Ungenach. Sie wollte eigentlich immer schon einen handwerklichen Beruf erlernen und wechselte nach drei Jahren in einer Schule mit Gastro-Schwerpunkt zu GIG. Auf das Ausbildungsangebot des Attnang-Puchheimer Unternehmens wurde sie durch Inserate und Stellenanzeigen aufmerksam.

"Nach zwei Schnuppertagen war für mich klar, dass ich hier eine Lehre beginnen möchte", erzählt die 19-jährige angehende Metalltechnikerin,die sich mittlerweile im zweiten Jahr ihrer Ausbildung mit dem Schwerpunkt Metallbau- und Blechtechnik befindet. Anihrem Beruf schätzt sie die Individualität. "An den Fassaden wird noch mit den Händen gearbeitet und nicht alles von Maschinen übernommen", so Schallmeiner. Abwechslung im Aufgabenbereich, nette Kollegen und tolle Aufstiegsmöglicheiten nennt sie als weitere Gründe, warum sie sich für eine Lehre bei GIG FASSADEN entschieden hat. Weiterbilden will sie sich nach der Lehre auf jeden Fall. "Vorarbeiterin oder Meisterprüfung wären schon eine tolle Sache."

GIG FASSADEN GmbH

Industriestraße 30, 4800 Attnang-Puchheim

Tel. 07674/602, office@gig.at