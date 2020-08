In Kooperation mit einigen Völkermarkter Vereinen, Privatpersonen und Institutionen wird auch 2020 den teilnehmenden Kindern ein abwechslungsreiches und actiongeladenes Sommer-Freizeitprogramm geboten.

Insgesamt 5 Wochen lang - jeweils von Montag bis Freitag - können sich die Kinder austoben und viele Sportarten und diverse Freizeitaktivitäten kennenlernen.

Kochworkshops, Bogen- und Luftgewehrschießen, Tennis, Fischen, Taekwondo, Leichtathletik, Schwimmen, Malen, Musik und Tanz, Zumba sorgen für die körperliche Ertüchtigung und Abwechslung

Waldwanderungen mit den Jägern, der Besuch bei der Feuerwehr und bei der Polizei, dem Bienenlehrpfad und ein Ausflug in das Elefantenlabyrinth und zum Streichelzoo KNUTH stehen auf dem Programm. Auf einem Bauernhof bekommen die Jugendlichen Einblicke in den bäuerlichen Alltag.

Ein Highlight der Sommeraktivität war auch wieder das Angeln mit dem Fischerverein Zander in der Völkermarkter Stauseebucht.

Bei einer kurzen Einführung in den Angelsport informierten sich die Schülerinnen und Schülern über wichtige gesetzliche Richtlinien, das richtige Verhalten am Wasser, die verschiedenen Angelmethoden und vor allem den schonenden Umgang mit den Wassertieren.

An Hand von präparierten Fischen und einer Bildertafel, verschafften sich die Kinder einen Überblick über die verschiedenen Fischarte, die in unserem schönen Völkermarkter Stausee vorkommen.

Beim "Blinkern" mit Kunstködern und Zielwerfen in einen Eimer wurde das richtige Werfen mit der Angelrute geübt. So mancher angehende Fischer hoffte auf seinen großen Fang.

An diesem Vormittag wurden einige kleine Brachsen, Rotaugen und Lauben gefangen,

bestaunt und fotografiert.

Die ganz mutigen berührten - selbstverständlich mit nassen Händen - ganz vorsichtig die Wasserbewohner, bevor die Schuppentiere dann wieder schonend in ihr feuchtes Element zurückgesetzt wurden.

Die Angelköder und das Lockfutter stellte dankenswerterweise Mikis Angelshop-Völkermarkt den jungen Petrijüngern zur Verfügung.

Die Kinder, ihre Betreuer und Betreuerinnen und die Angler vom Fischerverein Zander hatten viel Spaß an diesen Angelvormittag am Ufer der Drau.