Ein spektakulärer Vorfall ereignete sich in den vergangenen Stunden im Bezirk Völkermarkt. Ein Minderjähriger kaufte Drogen und landet nach dem Konsum mit einem Freund im Krankenhaus. Der Vater will den Dealer stellen, dieser greift jedoch zur Waffe - Szenen wie aus einem Film.

EBERNDORF. Vorgestern, am 24. Jänner, verkaufte ein 25-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt Cannabis an einen Minderjährigen. Nachdem der Minderjährige das Cannabis am folgenden Tag gemeinsam mit einem Freund konsumierte, wurde beiden schlecht und sie wurden ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Minderjährige erzählte seiner Mutter vom Suchtmittelkonsum, diese wiederrum setzte ihren Ex-Lebensgefährten und Vater des Jungen in Kenntnis.

Vater wollte Dealer stellen

Über den Account seines Sohnes machte der Vater den Verkäufer des Suchtgifts ausfindig und organisierte einen Scheinkauf. Er vereinbarte ein Treffen zur Übergabe in Eberndorf für den gestrigen Tag um 19.30 Uhr. Der 36-jährige Mann brachte zum Treffen einen 44-jährigen Begleiter mit. Gemeinsam wollten sie den Verkäufer stellen und ihn dann der Polizei übergeben.

Dealer griff zur Waffe

Beim Treffen merkte der 25-jährige Verkäufer, dass er offenbar getäuscht wurde. Es entstand ein Handgemenge und der Verkäufer, gegen den ein Waffenverbot besteht, griff nach einer in der Fahrertür seines PKWs deponierten Schreckschusspistole. Er feuerte diese mehrmals in Richtung der beiden anderen Männer ab. Diese konnten den Schützen schließlich überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizeistreife fixieren.

Mehrere Waffen sichergestellt

Der Schütze wurde festgenommen und die Waffe sichergestellt. Außerdem konnten bei einer Nachschau im Fahrzeug und dem Wohnsitz des Festgenommenen mehrere Gramm Suchtmittel, zwei weitere Schreckschusspistolen, sowie zwei Schlagringe und zwei verbotene Messer sichergestellt werden.

Einlieferung in Justizanstalt

Nachdem heute die Einvernahmen der Beteiligten erfolgten, ordnete die Staatsanwaltschaft die Einlieferung des Festgenommenen in die Justizanstalt an. Er wird wegen versuchter schwerer Körperverletzung, sowie Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz und dem Waffengesetz angezeigt.