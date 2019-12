Fünf Sanitäter erzählen, wie der Heilige Abend beim Roten Kreuz in Völkermarkt gefeiert wird.

BEZIRK VÖLKERMARKT. Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, den Heiligen Abend und die Weihnachtsfeiertage im Kreise der Familie zu verbringen. Doch gibt es auch einige Menschen im Bezirk, die an diesen Tagen arbeiten und die Weihnachtsfeiertage nicht mit ihrer Familie verbringen können. Auch der Betrieb beim Roten Kreuz in Völkermarkt muss über die Feiertage normal weiterlaufen. Fünf Sanitäter haben mit der WOCHE über ihren Dienst am Heiligen Abend gesprochen.

Gemeinsames Essen

Sebastian Luschnig, Christoph Urak, Phillip Kuschnig, Christian Wölbitsch und Timotej Pogladic sind am Heiligen Abend als Sanitäter beim Roten Kreuz im Einsatz. Für die Sanitäter ist es selbstverständlich, diese Tätigkeit auch an den Feiertagen auszuüben. "Der Betrieb muss auch an diesen Tagen weiterlaufen. Denn auch zu Weihnachten kann es passieren, dass jemand Hilfe braucht und das Rote Kreuz ausrücken muss", erklären die Sanitäter. Trotzdem wird versucht, in der Dienststelle am Abend des 24. Dezembers gemeinsam, zwischen den Einsätzen, ein kleines Weihnachtsfest zu feiern. "Jeder bringt etwas mit und dann essen wir gemeinsam. Heuer haben wir ein Raclette-Essen geplant", verrät Christoph Urak. Ob die kleine Feier durch Einsätze unterbrochen wird oder nicht, kann man vorher nie wissen. "Entweder passiert nichts oder man ist die ganz Nacht unterwegs", erklärt Christian Wölbitsch.

Weihnachten vorfeiern

Da die fünf Sanitäter am Heiligen Abend im Dienst des Roten Kreuzes stehen, wird Weihnachten mit der Familie vorgefeiert. "Unsere Familien wissen, dass es in unserem Beruf vorkommen kann, dass wir an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten müssen und nicht zu Hause sind. Für sie ist es deshalb kein Problem, Weihnachten mit uns vorzufeiern und die Bescherung vorzuverlegen", erklären die Sanitäter.