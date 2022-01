Ein 43-jähriger Mann aus Völkermarkt fuhr gestern abends einem 31-jährigen slowenischen Staatsbürger aus noch bisher unbekannten Gründen gegen das Heck seines PKWs. Dabei wurde ein Wasserhydrant beschädigt. Der 31-jährige wurde ins LKH Wolfsberg gebracht.

VÖLKERMARKT. Am 19.01.2022 gegen 20:40 Uhr lenkte ein 31-jähriger slowenischer Staatsbürger seinen PKW auf der Bleiburger Straße, B 81, von Bleiburg kommend in Richtung Gonowetz. Dabei beabsichtigte er nach rechts zu einer Hauszufahrt einzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem PKW ebenfalls in Fahrtrichtung Gonowetz. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr er dem vor ihm fahrenden PKW des 31-jährigen Slowenen gegen das Heck, worauf das Fahrzeug des 31-jährigen von der Straße geschleudert und gegen eine Straßenlaterne und einen Wasserhydranten prallte. Dabei wurde der Wasserhydrant stark beschädigt. Der PKW des 43-jährigen kam circa 30 Meter nach der Kollision in der Mitte der Fahrbahn zum Stillstand.

Der 31-jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz stand neben den Beamten der PI Bleiburg und St. Kanzian, die FF Bleiburg.