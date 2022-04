Wo´s hingeht – Workshop mit Peter Karpf an der MS - Völkermarkt

Wo´s hingeht, diese Frage stellten sich die Schüler der 4. Klassen - Wahlpflichtgruppe Musik unter der Leitung von Karin Urbas. Mit Begeisterung erlernten sie unter erschwerten Bedingungen (COVID – Maßnahmen) im Musikunterricht das Lied „Wo´s hingeht“ von Peter Karpf. Als sie von einem möglichen Workshop erfuhren, war das Feuer zum Singen gelegt und sogar zu Hause setzten sie ihr Stimmtraining fort.

Endlich war es so weit und am 07.04. durfte mit Peter Karpf geprobt werden. „ Es war einfach cool“ so die Rückmeldungen der Schüler und Schülerinnen . Die Proben gehen weiter, denn zum Schulschluss wollen die Schüler und Schülerinnen beim Abschlussfest der 4. Klassen mit Peter Karpf auftreten.

Singen befreit die Seelen und das umso mehr in COVID-Zeiten, davon sind alle überzeugt.

Text: Karin Urbas

Fotos:

www.fotografie-und-film-zaunschirm.at