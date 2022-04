Osterhase überraschte Haimburger Volksschulkids

Am letzten Schultag vor den Osterferien hoppelte der Osterhase überraschend an der Volksschule Haimburg vorbei und versteckte im Garten für jedes Kind ein Osternest.

Die Freude war groß, als die Schüler nach der Pause die Nesterl suchen durften und anschließend darüber rätseln konnten, was denn in den Nestern drin war.

Vielen Dank allen Eltern, die uns bei den Vorbereitungen der Osternesterl geholfen haben.

Auf diesem Weg wünscht der Elternverein der Volksschule Haimburg allen ein frohes Osterfest.