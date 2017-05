Die Naturfreunde laden zum Wandertag

EBERNDORF. Am, demladen die Naturfreunde Kühnsdorf zum Wandertag. Treffpunkt ist bei der Buschenschenke Kordesch von. Die Wanderstrecke zieht sich 13 Kilometer durch das landschaftlich reizvolle Unterkärnten und endet bei der Tomarkeusche am Sablatnigmoor. An der Wegstrecke ist eine Labestation eingerichtet. Weitere Informationen und Anmeldung unter: 0664/73 76 73 47