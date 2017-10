Wirtefamilie lädt zum Spezialitäten-Sonntag nach Neuhaus

NEUHAUS. Der Herbst hat es im Gasthof Hartl in Neuhaus in sich. Im Rahmen der Aktion „Erntedank im Wirtshaus“ steht der erste Spezialitäten-Sonntag auf der Speisekarte. Am Sonntag, dem 15. Oktober, servieren Wirt Reinhard Hartl und sein Team ab 12 Uhr Steak und Kürbis Spezialitäten, gemäß dem Motto „Small vs. Medium“. Um Tischreservierung unter: 04356/20 41 wird gebeten.